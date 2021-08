Covid. Annullata ad Ostia la Sagra della Tellina. Organizzatori “atto di responsabilità”

- Advertisement -

AgenPress – “Vista l’emergenza sanitaria ancora in corso e considerando il profondo rispetto che abbiamo nei confronti di chi vive al Borghetto dei pescatori e di tutta Ostia, seppur con dolore abbiamo deciso che l’edizione 2021 della Sagra della Tellina non si farà. Per noi è un atto di responsabilità dovuto a questo territorio”.

E’ quanto fanno sapere in una nota gli organizzatori del tradizionale evento, dedicato al caratteristico mollusco, che da anni contraddistingue l’estate del litorale con numeri da record e grande attenzione in tutta la Capitale.

“Abbiamo riflettuto a lungo e ci siamo confrontati – proseguono – alla fine siamo arrivati alla conclusione che, visto il momento delicato che stiamo vivendo, un ulteriore sacrificio quindi sia l’unica strada da percorrere per chi come noi ha sempre concepito la Sagra come strumento di aggregazione e di valorizzazione del territorio di cui tutti facciamo parte. La Sagra non è un ristorante o un bar, tanto meno un evento culturale. Sarebbe proprio difficile impedire l’afflusso di un gran numero di persone e quindi garantire distanze, corretto uso delle mascherini e rispetto delle norme per tutti i partecipanti. Pur rispettando chi fa valutazioni diverse dalla nostra, noi, francamente non ce la siamo sentita di mettere in pericolo i frequentatori ma anche un territorio che da anni ci ospita con affetto e rispetto. Siamo convinti che una volta superato, tutti insieme, questo momento complicato torneremo a festeggiare insieme più e meglio di prima. Convinti della vostra comprensione vi auguriamo una serena estate”.