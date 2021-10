Covid. Oltre 4,8 mln over 50 non hanno fatto ancora la prima dose di vaccino

- Advertisement -

AgenPress – Oltre 4,8 milioni di italiani che hanno più di 50 anni non hanno ancora fatto una dose di vaccino anticovid. E’ quanto emerge dall’ultimo report del governo aggiornato ad oggi in base al quale nell’ultima settimana sono state 156.159 le persone over 50 alle quali è stata somministrata la prima dose: 7 giorni fa erano 4.985.650 in attesa di prima dose, oggi sono 4.829.491. Tra gli over 80, sono 319.369 (il 7,01%) quelli che non hanno fatto neanche una dose, nella fascia 70-79 sono 713.124 (11,85%), nella fascia 60-69 sono 1.327.306 (17,57%) e in quella 50-59 sono 2.469.692 (25,59%).