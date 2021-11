- Advertisement -

AgenPress. Dopo il via libera dell’Ema al vaccino Pfizer-BioNtech per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, la Commissione tecnico scientifica dell’Aifa è stata convocata la prossima settimana per dare il suo parere per l’Italia. Mentre l’Austria già consiglia la vaccinazione di bambini tra i cinque e gli undici anni contro il Covid.

Inoltre una circolare del ministero della Salute verte sull’”Estensione della platea vaccinale destinataria della dose booster (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2”: raccomandata, a partire dal primo dicembre 2021, la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario, anche ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni, nei dosaggi allo scopo autorizzati, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal completamento dello stesso”.

Quindi dal primo dicembre terza dose anche per tutti gli over 18.

“Si ribadisce, comunque – si legge nella circolare – l’assoluta priorita’ di mettere in massima protezione sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e i piu’ vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per eta’ o elevata fragilita’, cosi’ come quelli con livello elevato di esposizione all’infezione che non hanno ancora ricevuto la dose booster”.

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva per la quinta settimana consecutiva aumentano a livello nazionale i nuovi casi settimanali (+27%) con una media giornaliera più che quadruplicata se si confrontano i 2.456 contagi che si registravano il 15 ottobre con i 9.866 registrati il 23 novembre. Nella settimana dal 17 al 23 novembre l’aumento interessa tutte le regioni salvo la Basilicata.

E non c’è più nessuna regione in verde in Europa, nella nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). In Italia il maggior numero delle regioni è in giallo.

Infine la regione Friuli Venezia Giulia lavora alla possibilità di anticipare di una settimana il Super Green pass per adottare già da subito misure omogenee a quelle che entreranno in vigore il 6 dicembre.