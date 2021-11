Draghi incontra i sindacati. Green pass non diventi strumento per licenziare e discriminare lavoratori e lavoratrici

- Advertisement -

AgenPress – “Sul vaccino c’è un accordo sulla sicurezza sanitaria sottoscritto dalle parti sociali e inserito in un decreto e qualsiasi tentativo di modificarlo necessita di una legge”. Lo dice il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri al termine dell’incontro tra i sindacati e Mario Draghi.

“Nulla in contrario sul principio all’estensione del green pass ma non può diventare strumento da usare per licenziare e discriminare lavoratori e lavoratrici”, sottolinea il leader della Cgil Maurizio Landini. Sul green pass il governo “si è riservato di fare valutazioni e terrà conto delle nostre osservazioni. Siamo assolutamente preoccupati” per le sorti di Mps, “abbiamo chiarito che siamo contrari a qualsiasi idea di spezzatino. E’ necessario che si apra un tavolo di trattativa seria anche perché lì sono stati usati tanti soldi pubblici e non pensiamo che altri soldi pubblici debbano essere usati per licenziare o chiudere le sedi”.

“Siamo disponibili ad aprire un confronto con le associazioni datoriali per migliorare i contenuti dell’accordo”, aggiunge Luigi Sbarra della Cisl.