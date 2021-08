E171 un additivo alimentare che può provocare gravissimi rischi per la salute umana

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. Il paradosso del biossido di titano (o E171) un additivo alimentare autorizzato, di cui già nel 2016 si parlava per il rischio che il suo utilizzo comportava sulla salute umana.

Il sospetto, sulla base delle evidenze scientifiche raccolte fino a questo momento, è che l’E171 abbia la capacità di apportare modifiche al materiale genetico umano, e potenzialmente quindi provocare gravi alterazioni, come la morte cellulare o anche lo sviluppo di alcune forme di cancro.

Nonostante questi potenziali gravissimi rischi per la salute umana, però, il bando deciso dall’EFSA sarà effettivo non prima del 2024, e fino a quella data sarà ancora possibile per le case produttrici l’utilizzo di tale sostanza negli alimenti, negli integratori alimentari e nei dentifrici, con tutto ciò che ne comporta in tema di salute della collettività.

Codacons: “Il tema è decisamente scottante e importante considerato il grande utilizzo di questo additivo alimentare e la presenza di forti interessi economici legati alla sua diffusione, ma non si può mai sacrificare a questi fini la salute umana – denuncia il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – per questo motivo chiederemo al Ministero della Salute di intervenire su questo temo, bloccando la commercializzazione, in Italia, di qualsiasi alimento che includa l’E171 al suo interno, basando tale decisione sul principio di precauzione.