Elezioni, Cabras (Alt): Vogliono tenere fuori voci persino maggioritarie su alcuni temi

AgenPress. “Le scelte fatte combinando una pessima legge elettorale con l’imposizione dello scioglimento delle Camere in estate portano a rendere quasi proibitiva in certe circostanze la raccolta delle firme” e “dobbiamo denunciare questo tentativo di tenere fuori dalla corsa elettorale voci che potenzialmente su molti temi sono addirittura maggioritarie, come il no al coinvolgimento dell’Italia in una guerra che ha delle implicazioni dal punto di vista economico disastrose”.

Lo afferma il presidente di Alternativa Pino Cabras nel corso di una conferenza stampa alla Camera sull’accordo elettorale con Italexit.