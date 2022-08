Elezioni. Calenda: Berlusconi mi fa impressione, dice cose lunari. Meloni non è pronta a governare

- Advertisement -

AgenPress – “Ci sono delle cose folli: Berlusconi ha detto: ‘il Pnrr l’ho ottenuto io’. Non esisteva sulla trattativa sul Pnrr. Ha detto ‘pianteremo un milione di alberi, aumenteremo le pensioni, regaleremo le dentiere’. Quest’uomo è stato un grande imprenditore, è stato un combattente politico, poi può piacere e non piacere, vederlo adesso che dice delle cose lunari fa un po’ impressione. Forse sarebbe il caso che qualcuno gli dicesse: ma anche meno “. Così Carlo Calenda, leader di Azione, in diretta a Skytg24.

Riguardo a “Meloni non è assolutamente pronta a governare, perché non ha mai governato niente. Al di là delle posizioni estreme che ha la Meloni, non ha mai gestito niente. Di là il pericolo non è il fascismo ma il caos e il caos porta al Venezuela”.

Riguardo al premier, Calenda si augura sia Mario Draghi. “Dato che stiamo correndo su due fronti uno liberale e uno social democratico decideremo assieme il candidato premier ma non c’è un criterio automatico. Anche perché credo che la speranza che possa rimanere Mario Draghi accomuna sia me che è Letta”.