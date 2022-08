Elezioni. Conte non perdona “l’amore” che Claudia Majolo aveva per Berlusconi. Esclusa da liste elettorali

- Advertisement -

AgenPress – A quanto si apprende da fonti di vertice M5s Caludia Majolo è stata esclusa dalle liste elettorali del Movimento 5 Stelle. Majolo era candidata nel plurinominale alla Camera in Campania.

Trentacinque anni, presidente dell’Unione praticanti avvocati, Majolo in passato aveva difeso la sua fede politica su Facebook. Tra 2013 e il 2019 il suo attivismo digitale non si muoveva però verso il sostegno dei progetti del M5s ma di quelli di Forza Italia, pubblicati nel corso degli anni, nei quali rivolgeva numerosi apprezzamenti al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. “Silvio, io ti amo amore mio vinceremo…”, si legge in uno datato marzo 2018.

“Non mi fate inca…. e votate Berlusconi”, in un altro ancora più esplicito. In un terzo addirittura la candidata si scagliava contro lo stesso Movimento 5 stelle, all’indomani delle elezioni politiche del 2013. “Allora siete felici???? Eh capreeeeeeeeeeeeeee??!?! Vi voglio tra un paio di mesi a voi e a quei 4 grillini… Che sanno solo mettere il culo sulla sedia… Tempo al tempo… Ora fate festa da buoni ignoranti… Poi festeggeremo NOI… però mentre festeggiate ricordatevi che O NAN (riferimento a Berlusconi, ndr) ha chiavato più di voi… Con le femmine più belle.. Oltre ad essere stato un grande politico!!!!! Silvio Berlusconi sei e sarai un pezzo di storia per questa Italia popolata e governata da CAPRE”.

