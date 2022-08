Elezioni. Montecchi (Valore Liberale)”: “Nel collegio di Bologna sosteniamo Sgarbi”

AgenPress. Credo che il da sempre liberale Vittorio Sgarbi rappresenti una riserva della Repubblica. Da anni avrebbe potuto e dovuto essere ministro della Cultura perché Sgarbi da sempre è in modo naturale ambasciatore della cultura nel mondo. E le opere d’arte stanno in gran parte nel nostro Paese.

Credo che non aver candidato Vittorio Sgarbi in un collegio uninominale blindato rappresenti una nota di demerito che va ascritta a tutte le forze del centrodestra che avevano ma possibilità di mettersi una coccarda esponendo agli elettori il noto e apprezzato critico d’arte.

Vittorio ha scelto di correre comunque e di giocarsela in un collegio difficilissimo scontrandosi con Casini e questo rientra nella sua generosità. Noi di Valore Liberale siamo convintamente al suo fianco pronti a dargli una mano nel collegio di Bologna. Siamo sicuri che saprà battersi come un leone. E si sa che la fortuna aiuta gli audaci. Sgarbi corre per vincere!

E’ quanto dichiara, in una nota, il segretario nazionale di Valore Liberale Marco Montecchi.