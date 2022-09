Elezioni. Salvini: “Dai grillini solo no, no, no… Ma sì ai milioni buttati via per comprare migliaia di banchi con le rotelle!”

- Advertisement -

AgenPress. No ai termovalorizzatori, no al gas, no alle Olimpiadi a Milano, no alla TAV, no alla Flat Tax, no alla pace fiscale, no al nucleare pulito e sicuro di ultima generazione, nonostante gli oltre 400 reattori nucleari già attivi nel mondo e altri 55 in costruzione ovunque, vicina Francia compresa.

Dai grillini solo no, no, no… Ma sì ai milioni buttati via per comprare migliaia di banchi con le rotelle!

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader della Lega Matteo Salvini.