Ema autorizza altri due farmaci anti-Covid. Si tratta dello Xevudy e del Kineret

AgenPress. Sono stati autorizzati altri due farmaci anti-Covid. Lo annuncia l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, raccomandando l’autorizzazione. Si tratta dello Xevudy e del Kineret.

Intanto si parla anche della possibile introduzione dell’obbligatorierà del tampone anche per i vaccinati per accedere ai grandi eventi. Secondo Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Css, è questa “un’ipotesi da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare”.

Si ipotizza anche di inserire l’obbligo delle mascherine all’aperto. Si tratta di una

“ipotesi concreta” nel caso in cui i dati epidemiologici dei contagi di Covid-19 dovessero continuare a crescere, afferma Locatelli: “Alcuni sindaci l’hanno già considerata e adottata, come ha fatto Gori in alcune aree di Bergamo”,

“Dire che il vaccino da solo non basta è un po’ semplificato – aggiunge Locatelli – condivido le misure non farmacologiche che danno un contributo importante al contenimento della diffusione virale, come mascherine, distanziamento e ventilazione dei locali”.

Nel contempo secondo la mappa dell’Ecdc, il centro europeo che analizza i dati della pandemia, rileva Sardegna, Molise e Puglia in giallo, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano in rosso scuro, il resto del Paese è in rosso.

Il rosso scuro copre ancora buona parte della Penisola iberica, Francia, Germania, Benelux, Grecia e l’Europa centro-orientale con l’eccezione di Romania, dove ci sono le uniche regioni verdi in Europa, e Bulgaria, in rosso.

Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane, annuncia il presidente Giovanni Toti: “Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Secondo il report del 16 dicembre l’incidenza media settimanale ogni 100mila abitanti si attesta a 313 (314 Savona, 235 Spezia, 647 Imperia, 229 Genova) mentre i posti letto occupati in area medica sono al 17% e quelli in terapia intensiva sono al 12%”.