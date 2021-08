Eutanasia. Associazione Coscioni. Da oggi si può firmare anche on line il referendum

- Advertisement -

AgenPress – In attesa del piattaforma governativa che sarà pronta da gennaio 2022, l’associazione Luca Coscioni lancia la propria piattaforma on line in vista del referendum sull’eutanasia che entro il 30 settembre dovrà raccogliere almeno 500.000 firme.

Ad annunciarlo è l’associazione stessa, che rivendica la novità insieme a Mario Staderini, ex segretario dei Radicali, dopo una battaglia politico-giudiziaria durata due anni. La svolta arriva con un emendamento approvato negli scorsi giorni all’unanimità dalle commissioni Affari costituzionali e Ambiente per la raccolta firme per i referendum on line tramite identità digitale (Spid) e carta d’identità elettronica.

E’ “una riforma storica, una vittoria per chi crede che la democrazia sia per tutti. Con la firma digitale il referendum torna ai cittadini, che potranno raccogliere le firme senza dover chiedere permesso ai partiti”, ha detto Staderini.

Dopo l’ok delle commissioni e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, “la firma digitale da oggi è finalmente realtà. Si tratta di una decisione storica di una riforma epocale che offre la possibilità di firmare online referendum e leggi di iniziativa popolare”, si legge in una nota dell’associazione.