AgenPress. “Siamo per l’obbligo vaccinale. Non possiamo permetterci nuovi lockdown, fermando ancora le imprese ed il turismo. Il Paese ha bisogno di lavoro e di crescita economica che non si può interrompere in questo momento di rilancio a causa della posizione ideologica e folle di alcuni.

Al premier Draghi chiediamo un decreto legge per rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid-19”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.