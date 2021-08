Ferragosto 100% vegetale. Il menù di Animal Equality e Irene Volpe, finalista di Masterchef

- Advertisement -

AgenPress – In collaborazione con Animal Equality Italia, Irene Volpe ha realizzato un ricettario per Ferragosto completamente a base vegetale, per dimostrare che mangiare di gusto e nel rispetto di animali e ambiente è possibile.

Irene Volpe, che è stata finalista di MasterChef 2020, oggi si dedica a tempo pieno alla cucina, soprattutto a quella a base vegetale. Dalla sua sensibilità per l’ambiente e la protezione degli animali è nata la collaborazione con Animal Equality per supportare il progetto di Love Veg, il nostro sito dedicato ad un’alimentazione 100% vegetale.

Il risultato è il ricettario per un Ferragosto 100% vegetale, con 10 ricette esclusive, dall’antipasto al dolce, interamente ideate e realizzate da Irene.

L’obiettivo di questo ricettario è invitare le persone a fare scelte alimentari più consapevoli, mostrando come anche senza ingredienti di origine animale sia possibile mangiare bene e senza rinunciare al gusto. La creatività della chef e il suo amore per la natura hanno permesso di sviluppare questo menù, con dieci portate fresche e colorate.

Questa è un’ulteriore dimostrazione che un’alimentazione vegetale può davvero essere alla portata di tutti, oltre che sana e sostenibile!

Altri due influencer di tutto punto sono stati coinvolti nel progetto ed hanno provato in anteprima le ricette preparate da Irene Volpe: Fabrizio Colica, attore del duo comico romano Le Coliche, e Giacomo Visconti, influencer, insegnante e marito di Fabrizio. La coppia è infatti amante della cucina vegetale (Fabrizio è vegetariano) e ha scelto di cimentarsi nella realizzazione di alcune preparazioni del ricettario Animal Equality Italia con l’ironia che la contraddistingue.

A partire da oggi, le ricette sono scaricabili gratuitamente in pdf da Love Veg, il sito di Animal Equality dedicato all’alimentazione 100% vegetale, dove si possono trovare anche consigli utili e tante altre ricette per un’alimentazione migliore per animali, pianeta e persone.

Animal Equality è un’organizzazione internazionale che lavora con la società, i governi e le aziende per porre fine alla crudeltà verso gli animali d’allevamento. Animal Equality ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Italia, Spagna, Messico, Brasile e India.