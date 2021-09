Fiammetta Modena (FI), Fisco: “Forza Italia si mobilita per la riforma”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Nei weekend di giugno, in tutto il Paese, Forza Italia ha deciso di mobilitarsi per raccogliere le firme per la riforma del fisco. Si tratta di un argomento molto attuale, perché la riforma del fisco è una di quelle che devono essere necessariamente fatte dal governo Draghi e quindi Forza Italia rilancia alcuni concetti fondamentali – a parlare è la senatrice di Forza Italia Fiammetta MODENA, membro delle commissioni Bilancio e Giustizia di Palazzo Madama – non solo piazze, gazebo o conferenze stampa: “Sul tema – spiega la parlamentare – è intervenuto infatti anche il presidente Silvio Berlusconi, ribadendo come sia una battaglia prioritaria per gli eletti azzurri e per la forza politica nel suo complesso”.

“Prima di tutto ci interessa individuare la no tax area nel reddito di 12 mila euro annui – aggiunge Modena – poi non abbandoniamo l’idea della flat tax, pur capendo naturalmente come ci sia tutta una serie di problemi. Il tema – sottolinea – sarà affrontato con il cambio di legislatura e di governo, pensiamo a delle aliquote in cui sotto il cappello del 23% si mettano tutti i redditi fino a 65 mila euro annui”.

“Ultima cosa, importantissima, ribadita dal presidente Berlusconi, l’assoluta contrarietà di Forza Italia alla tassa di successione – conclude MODENA -: non dimentichiamo che fu tolta proprio dal governo Berlusconi, perché considerata una tassa ingiusta proprio da un punto di vista concettuale. Su questo rimane un ‘NO’ nettissimo”.