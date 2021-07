Francia e Grecia: obbligo vaccinale per operatori sanitari

- Advertisement -

AgenPress. Il Presidente francese Emmanuel Macron pensa all’obbligo vaccinale per tutti i cittadini. Per ora sarà obbligatorio il vaccino per il personale sanitario. Da inizio agosto sarà poi richiesto il pass sanitario per entrare nei ristoranti, nei bar, per usare i mezzi di trasporto. Mentre dal 21 luglio sarà richiesto per andare al cinema a teatro o negli altri luoghi di svago.