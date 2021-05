Gerusalemme, Campomenosi/Zanni (Lega), solidarietà a Salvini per minacce morte, inaccettabile

AgenPress. “Decine di insulti e minacce di morte in poche ore a Matteo Salvini, per aver espresso vicinanza al popolo di Israele, bersaglio di missili e violenza. Frasi offensive e vergognose intimidazioni, purtroppo nel silenzio assoluto di coloro che si dichiarano democratici, pacifisti e difensori dei diritti delle persone.

Questa non è normale dialettica politica, ma odio nei confronti di chi esprime liberamente il proprio pensiero. Ci aspettiamo massima solidarietà a Matteo Salvini da ogni parte politica per l’orribile linciaggio sui social: questo clima non è accettabile, né in Italia, né in Europa”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo, e Marco Zanni, presidente gruppo Identità e Democrazia.