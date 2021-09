Imperia. Bidella senza green pass torna di nuovo a scuola. Portata via dai carabinieri

- Advertisement -

Agenpress – E’ tornata di nuovo a scuola per svolgere il proprio lavoro, come aveva annunciato, pur non avendo il green pass che per gli operatori scolastici è obbligatorio: l’operatrice Laura Muratore, già ieri protagonista di una personalissima protesta che ha visto l’intervento della polizia, stamani è stata accompagnata fuori dall’Istituto Ruffini di Imperia dai carabinieri.

Ieri era intervenuta la polizia, oggi i carabinieri ed è stata di nuovo allontanata. Per la collaboratrice scolastica si preannuncia un’altra sanzione per la violazione della normativa sanitaria. Di fronte a un terzo tentativo di entrare a scuola potrebbe essere segnalata all’autorità giudiziaria con l’accusa di interruzione di pubblico servizio.

All’ingresso dell’istituto scolastico c’era il preside Luca Ronco, che ha ribadito quanto già dichiarato ieri: “Noi viviamo in uno stato di diritto e le norme si contestano nelle sedi opportune e con le modalità che prevede la legge”. Ed ha aggiunto: “Quello che ho chiesto a questa signora è di adempiere a un obbligo, allontanarsi dalla scuola, perché sprovvista di green pass. Può tranquillamente esercitare i propri diritti dal giudice del lavoro, io ho il dovere di applicare la normativa”.