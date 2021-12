Incidenti sul lavoro. In Trentino ferita una operaia di 22 anni. A Varese morto un operaio di 51 anni ed un altro ferito

- Advertisement -

AgenPress – Un grave incidente sul lavoro nel pomeriggio in una conceria di Vallarsa, in Trentino: un’operaia di 22 anni è ricoverata in ospedale per gravi fratture ma non in pericolo di vita. Il suo braccio è rimasto incastrato per più di mezzora nel macchinario per la lavorazione del pellame.

Immediato il soccorso dai colleghi che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto i vigili del fuoco ed i Carabinieri che stanno verificando il rispetto delle misure di sicurezza.

Un uomo di 51 anni ha perso la vita e un altro uomo di 55 anni è rimasto ferito a causa del ribaltamento di un mezzo pesante. Stavano entrambi lavorando nel cantiere di una casa in costruzione a Bodio Lomnago, in provincia di Varese, quando per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato, schiacciando l’operaio di 51 anni, per il quale il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso. Il cinquantacinquenne, invece, ha riportato traumi al volto e a un braccio nel tentativo di soccorrere il suo collega ed è stato ricoverato in codice giallo nel vicino ospedale di Cittiglio.