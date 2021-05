India. 24mln contagi e 262.317 decessi. 343.144 nuovi positivi e 4.000 decessi in 24 ore

AgenPress – Registrati nelle ultime 24 ore 343.144 nuovi positivi e 4.000 decessi: lo rende noto il ministero alla Salute. Il 72,37 per cento delle nuove infezioni si concentra in dieci Stati: il Maharashtra con 42.582 nuove infezioni è il più colpito, seguito dal Karnataka con 35.297. Il ministero aggiorna anche sulla campagna di vaccinazione in corso nel Paese, avviata dal 18 gennaio, ma con vari stop per la mancanza di dosi: a oggi, secondo Delhi, sono state immunizzate 103 milioni 430 mila persone con la prima dose, e quasi un milione ha ricevuto anche la seconda.

Il bilancio dei casi di contagio ha superato la soglia dei 24 milioni. Allo stesso tempo, il totale dei decessi provocati dal Covid è salito a quota 262.317.