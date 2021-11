Inps: retribuzione media donne 31,2% inferiore a uomini

- Advertisement -

AgenPress. Secondo l’Inps, nel 2020 la retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti del settore privato è più alta per gli uomini rispetto alle donne, 23.859 euro contro 16.285 euro, il 31,2% in meno, anche se il dato risente del numero di giornate lavorative inferiori.

“Una vergogna! Il problema della parità di genere resta irrisolto in questo Paese, anche in campo lavorativo. Se scorporiamo il diverso numero delle giornate lavorative, 230 per gli uomini e 214 per le donne, resta una differenza retributiva tra uomini e donne del 26,6%, un abisso ingiustificato!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.