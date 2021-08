Kabul. Pecoraro Scanio: “Guerra disastrosa e fine ingloriosa”

- Advertisement -

- Advertisement -

Evidentemente la democrazia non si esporta con le guerre e nessuno ha la dignità di assumersi responsabilità di questa vergogna?“”

Parlamento agisca su Onu per evitare massacri“

AgenPress. “Dopo venti anni di occupazione e decine di miliardi di dollari investiti questa fine ingloriosa è resa ancora più tragica dalla prospettiva di ritorsioni o perfino di massacri di quanti hanno creduto alla prospettiva di evitare l’emirato islamico. È evidente che, come molti dicevano, la democrazia non si esporta con le guerre“ ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e già ministro aggiungendo: “è rumoroso il silenzio di chi per anni ha sostenuto questo intervento. Le commissioni esteri del parlamento dovrebbero riunirsi subito. Occorre almeno agire presso l’Onu per evitare massacri”.

“Usa e Ue hanno perso ogni credibilità proprio verso chiunque si batta contro integralismi e totalitarismi. È una sconfitta epocale”.