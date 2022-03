L’ ANCRI celebra l’8 marzo con il pensiero alle donne ucraine

- Advertisement -

AgenPress. Quest’anno l’ANCRI celebra l’8 marzo con il pensiero rivolto alle donne e alle bambine che stanno vivendo sotto i bombardamenti e fuggendo dagli orrori della guerra.

La Delegata dell’Ancri alle Pari Opportunità Ufficiale OMRI Eliana Tagliente con una riflessione postata sulla pagina FB per la Giornata internazionale delle donne, invita a dedicare un pensiero alle donne Ucraine, perché mentre a molte arriverà una mimosa, a un passo da noi ci sono donne sotto i bombardamenti.

Donne costrette a sfidare le bombe con la speranza di raggiungere i confini e mettersi in salvo da sole o con i propri figli. Donne ucraine che oltre alle bombe rischiano violenze, anche sessuali.

La Delegata Ancri alle Pari Opportunità in segno di vicinanza e solidarietà, oggi manda anche un grato abbraccio a tutte quelle donne operatrici di pace impegnate in prima linea nella protezione civile nazionale e territoriale, nelle Regioni, nelle Prefetture, nei Comuni, nelle Questore e in servizio nelle Forze e Corpi di Polizia e delle Forze Armate, nonché a tutte quelle che operano nel mondo del volontariato fino alle donne delle singole famiglie che in questo momento si stanno prodigando per accogliere e ridurre le sofferenze di milioni di persone, in maggioranza donne e bambini, che stanno fuggendo dall’Ucraina.