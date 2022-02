- Advertisement -

AgenPress. L’escalation del conflitto in Ucraina rischia una catastrofe umanitaria. L’ANCRI si unisce coro di richieste per la fine dei combattimenti in Ucraina, il ritiro delle truppe militari e un rinnovato sforzo per cercare una soluzione diplomatica.

Il presidente dell’ANCRI Tommaso Bove, con un messaggio indirizzato al proprio delegato per l’Ucraina, Generale Domenico Tufo ha manifestato fraterna vicinanza e solidarietà alla popolazione colpita dalla guerra.