L’annosa vicenda, ancora irrisolta, degli Home Restaurant

AgenPress. Il fenomeno “Home Restaurant” per come noto è in forte espansione nel nostro Paese tantè che ad oggi si contano oltre 14.000 strutture.

Questa attività purtroppo vive, a differenza di altre Nazioni, di un vuoto normativo.

Gaetano Campolo si è resto promotore di numerose iniziative finalizzate a superare problematiche di carattere tecnico-amministrativo del settore.

Numerosi e quotidiani sono i confronti con le Istituzioni, al fine, di poter esercitare un diritto ed una iniziativa d’impresa fortemente apprezzata soprattutto da Giovani imprenditori.

Gaetano Campolo si auspica che la politica in vista delle prossime elezioni possa inserire nei programmi la risoluzione della problematica che oltre ad essere annosa è fortemente pregiudizievole.