M5s. Scarpinato, ho scelto di candidarmi perché Conte mi ha assicurato che la lotta alla mafia è centrale

AgenPress – L’ex procuratore generale presso la Corte d’Appello di Palermo Roberto Scarpinato, ha scelto di candidarsi con il M5s perché Giuseppe Conte “mi ha assicurato che la questione mafia, cancellata in questa campagna elettorale dall’agenda degli altri partiti, sarebbe rimasta invece centrale in quella dei 5 Stelle”. Secondo l’ex magistrato, “l’attacco concentrico e incessante di quasi tutto l’establishment di potere nei confronti dei 5 stelle” è “un segnale significativo che non sono integrati e omologati nel sistema”.

In una intervista al Fatto Quotidiano spiega che è stata una scelta dettata dall’intenzione di difendere la democrazia, che vede minacciata. Secondo l’ex magistrato la democrazia italiana è “fragile” e “sempre a rischio di involuzione autoritaria”.

La storia italiana è stata “segnata da una criminalità di settori significativi delle classi dirigenti”. Non a caso la giustizia, dice, è sempre “rimasta al centro del dibattito politico”.

“Siamo in una fase regressiva dello stato democratico che alcuni politologi definiscono come il ritorno della clanizzazione della politica”.

Roberto Scarpinato sono tra i candidati capolista indicati al Senato dal M5S, corre in Sicilia e Calabria per il Senato.

