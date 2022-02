Marocco. Leader mondiali, celebrità e artisti piangono la morte del piccolo Rayan

- Advertisement -

AgenPress – Dall’annuncio della morte di Rayan, il bambino di cinque anni caduto in un pozzo in Marocco, leader mondiali, celebrità e artisti si sono rivolti ai social media per piangere la sua morte.

I leader, tra cui il sovrano di Dubai Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro israeliano Naftali Bennett, si sono rivolti ai social media per porgere le condoglianze alla famiglia del ragazzo.

- Advertisement -

Anche il presidente dell’Autorità generale per l’intrattenimento in Arabia Saudita Turki Al-Sheikh ha espresso le sue condoglianze.

Ha condiviso un disegno del bambino con ali d’angelo ed ha espresso le sue condoglianze alla “famiglia di Rayan e all’onorevole popolo marocchino”.

Il palazzo reale marocchino ha annunciato la morte di Rayan sabato dopo essere stato tirato fuori dal pozzo di 32 metri dai soccorritori a seguito di una lunga operazione che ha catturato l’attenzione globale.

- Advertisement -

Martedì, Rayan è caduto nel pozzo, situato fuori dalla sua casa nel villaggio di Ighran, nella provincia montuosa settentrionale di Chefchaouen, in Marocco.

La regione collinare intorno a Chefchaouen è molto fredda in inverno e i soccorritori hanno tentato di mantenere in vita il ragazzo abbassando cibo, acqua e ossigeno attraverso un tubo.

Hanno lavorato 24 ore su 24 tagliando una massiccia trincea attraverso il pendio della collina, quindi scavando una galleria orizzontalmente verso Rayan, con il rischio costante di innescare frane.

Alla fine sono stati in grado di accedere al pozzo in ritardo sabato e hanno portato il suo corpo in un’ambulanza in attesa.

Purtroppo, era morto prima di essere raggiunto dai soccorritori.

Gli artisti hanno anche espresso la loro solidarietà alla famiglia di Rayan condividendo l’arte emotiva del bambino e la sua tragica storia che ha attanagliato il mondo. Alcuni di questi possono essere visti di seguito: