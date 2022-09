Mazzano (Roma). Va a fuoco una pensione canina. Trovati 11 cani carbonizzati. Alcuni chiusi in gabbie

- Advertisement -

AgenPress – Sono stati trovati undici cani carbonizzati al termine delle operazioni di spegnimento di un incendio divampato venerdì in una villetta di campagna a Mazzano, alle porte di Roma: la proprietaria aveva allestito una pensione canina che è andata distrutta.

I medici del servizio veterinario della Asl Roma 4, dopo essere entrati nell’abitazione con l’aiuto dei pompieri, si sono trovati davanti una scena impressionante.

Chiusi all’interno di una stanza, tra le macerie della casa distrutta dal fuoco, c’erano i resti di undici cani: alcuni erano liberi, altri erano rinchiusi all’interno di gabbie metalliche di piccole dimensioni. I loro corpi erano troppo straziati per poterli riconoscere tutti: è stato possibile identificare solo due degli animali.

La proprietaria ha detto ai soccorritori che in totale custodiva 14 cani e che era riuscita a portare in salvo solo uno di quelli che erano in casa, mentre all’esterno sono state trovati alcuni recinti con le cucce e altri sei cani in buone condizioni.

Le strutture sono risultate sprovviste di qualunque tipo di autorizzazione, per cui sono state messe sotto sequestro assieme ai cani superstiti, che sono stati restituiti ai loro legittimi proprietari.

Il servizio veterinario della Asl infatti nei giorni antecedenti al rogo aveva già messo sotto sequestro un canile e una pensione per cani abusivi a Mazzano Romano e a Campagnano di Roma, ha intensificato i controlli sulle pensioni per cani e gatti.