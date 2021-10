Milano. Cane resta sospeso nel vuoto tra le inferriate del balcone: salvato dai vigili del fuoco

- Advertisement -

AgenPress – I vigili del fuoco di Milano sono riusciti a salvare oggi, in zona Lotto, un cagnolino incastrato nella ringhiera di un balcone. Metà del suo corpo, con le zampe anteriori, era sospesa nel vuoto. I vigili del fuoco sono intervenuti con una scala, raggiungendo il terzo piano del palazzo, e hanno spinto il cagnolino per farlo rientrare sul balcone e metterlo al sicuro.

L’operazione di salvataggio è stata ripresa dai vigili del fuoco in un video postato poi sulla loro pagina social. Stando a quanto si vede della immagini, il cane – di piccola taglia tanto che la testa e gran parte del corpo sono riuscite a passare dalle inferiate – piangeva mentre tutta la parte anteriore del suo corpo era sospesa nel vuoto.

Probabilmente i vicini hanno visto l’animale in difficoltà e hanno chiamato i vigili del fuoco che con una scala a pioli hanno raggiunto il balcone spingendo verso l’interno con molta delicatezza. Non è stato infatti necessario nessun altro tipo di intervento. Una volta in salvo il cane, i vigili del fuoco si sono assicurati poi che ci fosse dell’acqua e che la porta finestra dell’appartamento fosse aperta così da rimettere in casa il piccolo a quattro zampe. Per fortuna ora sta bene: probabilmente al momento dell’incidente non c’era nessuno in casa e il cane era stato lasciato sul balcone.