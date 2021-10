Milano. Youth4Climate. Conferenza del giovani sul clima. Greta, mi aspetto molte parole

- Advertisement -

AgenPress – Al via al centro congressi Mico di Milano la Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla Pre-Cop26. Quest’ultima è la riunione dei ministri dell’Ambiente in preparazione della Cop26, la conferenza annuale dell’Onu sul clima, in programma a Glasgow in Scozia dal 31 ottobre al 12 novembre. Youth4Climate durerà tre giorni, da martedì 28 settembre a giovedì 30 (programma). Quattrocento giovani, due per ciascuno dei 197 paesi dell’Onu, discuteranno con esperti su tutti gli aspetti della crisi climatica e lavoreranno a una carta negoziale sui cambiamenti climatici in vista della Cop26 di Glasgow.

Con loro partecipa anche Greta Thunberg insieme all’altra giovane attivista Vanessa Nakate. Le due ragazze intervengono in presenza, dopo l’apertura con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, il presidente designato della Cop26 Alok Sharma, il segretario esecutivo dell’Unfccc Patricia Espinosa e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. L’Italia sarà rappresentata da Federica Gasbarro e Daniele Guadagnolo.

Greta Thumberg è arrivata al Mico di Milano per le iniziative collegate alla PreCop26 dedicata ai giovani. In coda per il tampone e presa d’assalto’ dai giornalisti ha replicato solo ad alcune domande. “Sto bene e ho le stesse aspettative di molti altri incontri, molte parole”.

La Youth4Climate giovedì mattina si sovrapporrà alla Pre-Cop26, che inizierà quel giorno sempre al Mico di Milano. I 400 giovani presenteranno le loro proposte all’inaugurazione della Pre-Cop, alla presenza di Sergio Mattarella e Mario Draghi, e con la partecipazione da remoto di Boris Johnson e Antonio Guterres. Alla sera la Youth4Climate si concluderà con il concerto Music4Climate. La Pre-Cop26 continuerà fino a sabato 2 ottobre, con la partecipazione di una cinquantina di ministri dell’Ambiente. Questi devono preparare l’aggiornamento degli impegni di decarbonizzazione dei singoli stati nell’ambito dell’Accordo di Parigi, impegni che saranno poi adottati formalmente a Glasgow.