Monopattini. Non sono adeguati al traffico. Casco obbligatorio e attestato di guida per tutti

AgenPress – Il monopattino “non è adeguato al traffico, ha ruote troppo piccole, l’esperienza ci dice che basta un’asperità del terreno per far ribaltare il veicolo”.

Lo dice Christian Fabbri è segretario nazionale di Confarca, la Confederazione che rappresenta in Italia 2.500 scuole guide. In un’intervista a Quotidiano Nazionale parla degli interventi che andrebbero fatti per migliorare la sicurezza stradale del monopattino.

Servono conducenti più consapevoli dei rischi e l’obbligo del casco per tutti. “Casco obbligatorio per tutti, non solo per i minorenni com’è oggi. Poi migliorie tecniche: ruote più grandi, doppio freno. Ma prima di tutto un attestato di guida”. Quest’ultimo potrebbe essere conseguito non solo nelle autoscuole, ma anche negli istituti scolastici, afferma Fabbri. “Il corso deve prevedere almeno sei ore di teoria e due di guida”. Inoltre quelli privati possono essere manomessi per farli andare più veloci. Non quelli in sharing. “Se viene manomessa la centralina, il mezzo si blocca. Per il monopattino privato, invece basta un ragazzo che frequenti il tecnico”.