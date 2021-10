Napoli. Incensurato, 23 anni, ucciso nella notte a colpi di arma da fuoco

- Advertisement -

AgenPress – Era incensurato il ragazzo di 23 anni, Carmine D’Onofrio morto dopo essere stato ferito gravemente la scorsa notte a Napoli. Il fatto si è verificato alle 2 in via Luigi Crisconio, nel quartiere di Ponticelli, dove l’uomo è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire. Era in strada insieme alla compagna.

E’ morto nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania a seguito delle ferite riportate. Sette i bossoli calibro 45 repertati sul posto dai Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Ponticelli. Indagano la compagnia di Poggioreale e del Nucleo investigativo di Napoli.