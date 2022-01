Roma. Centrodestra unito alla chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti

- Advertisement -

AgenPress – Abbraccio tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni in favore di telecamere e fotografi prima della conferenza stampa congiunta alla periferia di Roma, a sostegno della candidatura di Enrico Michetti. Un modo per calmare le acque dopo i dissapori sorti ieri a Milano, dove i due si sono incrociati ma non incontrati, a causa di un ritardo aereo della leader di FdI. “C’è affetto politico, siamo destinati a governare assieme”, dice il segretario leghista.

“Questo incontro dimostra che il centrodestra è unito qui come in tutta Italia. Come mai non c’è una conferenza stampa di Speranza, Letta e Conte insieme? I problemi sono soprattutto a sinistra. A Roma vogliamo vincere, siamo convinti che si debba cambiare, che meriti di diventare una capitale europea”, ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, sempre alla chiusura della campagna elettorale

“Se Michetti è una macchietta, quanto macchiette sono quei 840 sindaci di sinistra che hanno chiesto la loro consulenza? Ci sono sondaggi interessati, poi la sinistra ha strumentalizzato su presunte nostre divisioni, ma noi siamo compatti, abbiamo una visione comune, non siamo come la sinistra che sta insieme per le poltrone”, dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Quando Gualtieri dice che chiederà due milioni per Roma mi vergogno per lui, era ministro quando noi chiedevamo nel Pnnr investimenti strategici”.