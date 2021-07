Roma. Gasparri (FI), Raggi perde i pezzi. Il raggismo finisce insieme al grillismo

- Advertisement -

AgenPress – “La Raggi perda altri pezzi, il movimento grillino arrivi alla sua evaporazione con lo scontro tra il comico e il politico, Grillo e Conte, che potrebbero agevolmente invertirsi di ruolo, facendo ridere entrambi per la loro inadeguatezza. La vicenda della Raggi la pagano i romani, che presto avranno l’occasione di archiviare questa parentesi oscura della storia capitolina. E noi facciamo appello a quegli elettori che in buona fede hanno espresso il consenso alla Raggi nel 2016.”.

Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia.

“Continua lo sgretolamento del vacillante edificio della Raggi in Campidoglio. Altri consiglieri abbandonano il suo movimento. Ed è emblematico che nelle stesse ore Roma sia ricoperta da una montagna di spazzatura. Finalmente nel 2021 ci sarà l’occasione per far cambiare il vento, per usare un’espressione che la Raggi usò senza poi dimostrarsi all’altezza del suo stesso auspicio. Il ‘raggismo’ finisce insieme al ‘grillismo’. Ritornano in campo il centrodestra e la sinistra e gli elettori facciano una scelta in questa direzione. Questa sarà la sfida per Forza Italia sarà decisiva per vincere”.