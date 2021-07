Roma. L’auto di Draghi tampona una macchina. Il premier scende per chiedere scusa

- Advertisement -

Agenpress – Il lieve tamponamento è avvenuto in viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli di Roma. L’auto del premier Draghi ha leggermente toccato un altro automobilista con una Lancia Y, danneggiando anteriormente il cofano.

Mario Draghi è sceso dall’auto per sincerarsi che non ci fossero conseguenze e per scusarsi con il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente. Quest’ultimo allarga le braccia, come se chiedesse al premier come sia stato possibile. Nella foto ci sono gli uomini della scorta e gli altri automobilisti rimasti coinvolti. L’uomo, in pantaloncini, è ritratto nel classico gesto di disappunto: mani allargate e tono interrogativo. La lancia a sua volta avrebbe urtato una Bmw.