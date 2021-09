Roma, Pisano (Viva la vita Onlus): “Molte famiglie con disabili gravissimi non hanno percepito il contributo assistenziale previsto”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. A Roma molte famiglie con disabili gravissimi non hanno percepito il contributo economico previsto dalla Regione Lazio. E’ quanto denuncia Emanuela Pisano dell’associazione Viva la vita onlus, intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

“Purtroppo per il secondo anno consecutivo alcuni cittadini del comune di Roma si sono ritrovati a non percepire il contributo previsto per la disabilità gravissima –ha affermato Pisano-. Lo scorso anno la Regione Lazio ha rivisto i criteri d’accesso, ma il comune di Roma non è riuscito a dare copertura a molti disabili gravissimi della città.

Dall’inizio dell’anno fino ad oggi molte famiglie con disabili gravissimi non hanno percepito il contributo a cui avevano avuto accesso negli anni precedenti. Questo contributo è determinante per tante famiglie che con quei soldi possono assumere un assistente familiare che garantisca continuità assistenziale al disabile gravissimo.

C’è una guerra di numeri e di cifre, la Regione Lazio ritiene di aver fatto uno stanziamento adeguato mentre per il Comune i soldi non sono sufficienti a coprire tutti. Lo scorso anno, con un ritardo imbarazzante, il comune di Roma è riuscito a garantire il contributo a tutte le famiglie che ne avevano diritto, speriamo che anche quest’anno ci sia una svolta anche se tardiva”.