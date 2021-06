Scompare nella notte bimbo di 2 anni nel Fiorentino. Si cerca anche con i cani molecolari

- Advertisement -

AgenPress – Un bimbo di poco meno di due anni è scomparso da alcune ore in località Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), comune in mezzo in mezzo ai boschi del Mugello. Ricerche sono in corso da parte di vigili del fuoco e carabinieri con l’ausilio dei cani molecolari ‘guidati’ dai vestiti del piccolo, che i genitori hanno consegnato alle unità cinofile per le ricerche. Il loro olfatto deve distinguere gli odori da quelli dei boschi e degli alpeggi dove il bambino, così come il fratellino più grande, era solito, in ore diurne, intrattenersi a osservare le attività agricole che si svolgono nei pressi della casa dove vivono.

Il piccolo Nicola Tanturli scomparso non è stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nel laghetto per l’irrigazione agricola dove si è svolta nel pomeriggio una parte delle ricerche. I subacquei hanno scandagliato il fondale “ma – spiega il sindaco di Palazzuolo sul Senio (Firenze), Gian Piero Philip Moschetti – questa operazione è terminata e il bambino non è lì”.

Secondo quanto emerso, la zona, dove vive una ristretta comunità di persone tra cui la famiglia del piccolo, sarebbe raggiungibile solo attraverso una strada sterrata.

I genitori lo avrebbero messo a letto, e nel corso della nottata non lo avrebbero più trovato. Al momento l’ipotesi ritenuta più probabile è che il bambino, di 21 mesi, si sia allontanato autonomamente. La zona dove sorge il casolare è isolata, difficilmente accessibile e circondata da boschi. A seguito delle denuncia di allontanamento fatta dai genitori la prefettura ha attivato il piano di ricerca delle persone disperse.

Alla ricerche nella zona partecipano vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e volontari della protezione civile. Il territorio viene setacciato anche con un elicottero dei vigili del fuoco, con droni e con unità cinofile, sia con con cani molecolari che da ricerca.

La coppia che si è trasferita a vivere sull’Appennino per fare gli apicoltori ha anche un altro figlio, di quattro anni. I bambini, abitando in una zona molto isolata, sarebbero stati abituati a muoversi in modo autonomo anche nelle immediate vicinanze dell’abitazione. La famiglia vive in un casolare raggiungibile solo attraverso una strada sterrata e distante 2 chilometri dall’unico insediamento della zona, l’ecovillaggio di Campanara, dove da decenni vive una comunità dedita all’agricoltura biologica. Loro non fanno parte della comunità. Ne fanno parte invece i vicini, una coppia di tedeschi che insieme agli altri componenti dell’ecovillaggio, venuti a conoscenza della scomparsa del piccolo, si sono subito uniti alle ricerche. L’ecovillaggio si trova nel comune di Palazzuolo sul Senio ma, anche a causa della natura impervia del territorio, è difficilmente raggiungibile dal piccolo paese, situato a oltre due ore di auto in strade di montagna da Firenze.