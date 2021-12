Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Fare memoria dell’ 11 Settembre per il futuro”

- Advertisement -

AgenPress. Ricorre il ventennale dall’ orribile strage delle Torri Gemelle a New York. Questa data rimanga ferma nelle coscienza collettiva come monito a non dimenticare e abbassare la guardia contro il terrorismo.

Bisogna farne memoria per il futuro, ricordando che il solo modo di prevenire atti simili è la ricerca costante e continua del dialogo tra nazioni, popoli e religioni, sia pur nel doveroso rispetto delle singole identità.

Il terrorismo si combatte sicuramente con fermezza ed intelligenze, ma anche e soprattutto con l’ apertura di pinti e mai con l’alzata di muri”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.