Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Tutelare lavoro nel nostro Paese”

AgenPress. “Registriamo una continua serie di infortuni mortali sul lavoro. E’ un fatto intollerabile. Una nazione civile e degna di questo aggettivo ha il dovere di tutelare il lavoro e la sua sicurezza. Ricordo che la Carta Costituzionale riconosce la Repubblica come fondata sul lavoro.

Quale applicazione ha questo sacrosanto principio se: tanti negozi, attività e lavoratori sono da tempo fermi causa Covid e rischiano il posto senza aiuti economici, rapidi e concreti e si muore nell’ adempimento del dovere?

Domanda: chi vigila e come sulla sicurezza degli impianti e chi controlla l’ adempimento delle normative in azienda? Occorre tutelare il lavoro con la massima fermezza in Italia, basta con queste morti”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.