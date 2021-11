Siberia. Trovato cucciolo di leone delle caverne congelato, morto 28.000 anni fa

- Advertisement -

La pelliccia dorata del cucciolo è arruffata di fango, ma per il resto non è danneggiata. I suoi denti, la pelle, i tessuti molli e gli organi sono mummificati ma tutti intatti. A circa 28.000 anni dall’ultima volta che ha chiuso gli occhi, i suoi artigli sono ancora abbastanza affilati da pungere il dito di uno degli scienziati che stanno studiando questo straordinario – e senza precedenti – esemplare preservato dal permafrost.

Il Simba siberiano, soprannominato Sparta, era uno dei due cuccioli di leone delle caverne – grandi felini estinti che vagavano ampiamente in tutto l’emisfero settentrionale – trovati nel 2017 e nel 2018 dai cacciatori di zanne di mammut sulle rive del fiume Semyuelyakh nell’estremo oriente russo .

Inizialmente, si pensava che i due cuccioli fossero fratelli, poiché sono stati trovati a soli 15 metri (49 piedi) di distanza, ma un nuovo studio ha scoperto che differiscono per età di circa 15.000 anni. Boris, come è noto il secondo cucciolo, ha 43.448 anni , secondo la datazione al radiocarbonio.

“Sparta è probabilmente l’animale dell’era glaciale meglio conservato mai trovato, ed è più o meno intatto a parte la pelliccia un po’ arruffata. Ha anche conservato i baffi. Boris è un po’ più danneggiato, ma comunque abbastanza buono”, ha detto Love. Dalen, professore di genetica evolutiva presso il Center for Paleogenetics di Stoccolma, in Svezia, e autore di un nuovo studio sui cuccioli.