AgenPress – Nuovi controlli per Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. A quanto si apprende da ambienti parlamentari del centrodestra l’ex premier è tornato in mattinata all’ospedale milanese dove la scorsa settimana, di rientro dalla Sardegna, aveva trascorso una notte per effettuare dei controlli post covid. La visita era stata già programmata. In tutto Berlusconi è restato in ospedale circa un’ora.