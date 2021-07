Sottosegretario Pucciarelli: opera dedicata ai Marinai d’Italia per mantenere viva la memoria di quanti hanno sacrificato la vita per il nostro Paese

- Advertisement -

AgenPress. “Quest’opera vuole ricordare i Marinai di ogni tempo caduti o dispersi nell’adempimento del dovere e verrà realizzata grazie alla sintonia tra le diverse istituzioni. Rappresenta, quindi, il forte desiderio e la volontà di mantenere viva la memoria di quanti – protagonisti di gesta epiche o “semplici” eroi silenti del quotidiano – hanno donato sé stessi con generosità e altruismo, sul mare e dal mare.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli nel corso della cerimonia della posa della “Prima Pietra” della fontana-monumentale intitolata ‘AI MARINAI D’ITALIA’, alla presenza di autorità civili e militari e di una rappresentanza di giovani studenti a Roma.

“Questo è il luogo simbolo che dovremo custodire, arricchire e tramandare, perché in esso si specchia il luminoso patrimonio di principi, valori e tradizioni della millenaria vocazione marittima a cui il nostro Paese è intimamente legato, e non per sola sorte geografica.

La fontana-monumento che riqualificherà Piazza Bainsizza è un faro che dobbiamo tramandare di padre in figlio, di generazione in generazione affinché ai giovani non manchi mai una “polare” verso cui rivolgere un rispettoso pensiero al debito di riconoscenza nei confronti di chi si è sacrificato anche per loro.

Da donna delle Istituzioni e da Italiana dico che in una società dove i legami tradizionali con la famiglia e la propria terra sono sempre più labili ed i giovani finiscono per trovarsi soli nella totalizzante pervasività multimediale sbilanciata più al virtuale che sulle cose reali, l’esempio di chi ha dedicato la vita alla Patria, evocato da questa fontana, deve rappresentare un riferimento; l’ancoraggio solido a cui affidarci nei momenti di difficoltà perché solo con la consapevolezza di sé e del proprio passato, delle grandi sfide già superate da chi ci ha preceduto, ci si può proiettare al futuro con coraggio e determinazione.” – ha concluso il Sottosegretario Pucciarelli.