Su Facebook, disinformazione e fake news ottengono sei volte più “Mi piace” rispetto a notizie vere

La ricercatrice della NYU Laura Edelson afferma che Facebook in precedenza aveva interrotto l’accesso a un account che stava utilizzando per uno studio diverso sugli annunci politici, sostenendo che il suo data mining violava le regole FTC

È probabile che lo studio alimenterà le affermazioni secondo cui Facebook ha ampliato il divario politico negli Stati Uniti rafforzando le opinioni preesistenti degli utenti e suddividendole in silos.

Il fondatore dell’azienda Mark Zuckerberg è apparso davanti al Congresso numerose volte, testimoniando su questioni di privacy e abuso di dati.

La ricerca “contribuisce ad aggiungere al crescente corpo di prove che, nonostante una serie di sforzi di mitigazione, la disinformazione ha trovato una casa confortevole – e un pubblico coinvolto – su Facebook”, ha detto Rebekah Tromble al Washington Post.

Tromble è direttore dell’Institute for Data, Democracy and Politics della George Washington University, che ha esaminato i risultati dello studio della New York University.

Lo studio ha diviso gli editori di notizie in base alla loro inclinazione politica in base alle informazioni di NewsGuard e Media Bias/Fact Check.

Ha scoperto che i post sulle pagine di Facebook per siti di sinistra come Occupy Democrats e fonti di destra come Dan Bongino e Breitbart hanno la stessa probabilità di viaggiare più lontano dei post di fonti più centriste.

“Quello che scopriamo è che questi ecosistemi sono fondamentalmente diversi”, ha detto alla CNN la ricercatrice della NYU Laura Edelson. “L’ecosistema dei media di estrema destra ha una quota molto più alta di fonti di disinformazione, in effetti il ​​40%”.

I risultati hanno enormi implicazioni durante la pandemia di COVID-19. Secondo il Covid States Project, quasi un terzo delle persone, il 31%, riceve notizie sul coronavirus da Facebook.

In risposta alle critiche sulle notizie false durante le elezioni del 2016, Facebook ha modificato il proprio feed di notizie per presentare più post di familiari e amici e meno di pagine e aziende.