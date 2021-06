Telemarketing. Garante Privacy: multa da 3 mln di euro a Iren

- Advertisement -

AgenPress. Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Iren per 3 milioni, per non aver verificato che tutti i passaggi dei dati dei destinatari delle promozioni fossero coperti da consenso.

“Bene, ottima notizia! Continuano a fioccare sanzioni per le attività illecite di telemarketing e di teleselling. E’ incredibile, però, che il problema sia ancora irrisolto” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Purtroppo, il nuovo Regolamento sul funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni, che non solo consentirà ai consumatori di poter iscrivere al Registro anche i loro cellulari, ma anche di revocare tutti i consensi precedentemente espressi, non è stato ancora definitivamente varato dal Governo. E’ una vergogna, visto che la legge che lo prevede è dell’11 gennaio 2018” prosegue Dona.

“Per questo abbiamo lanciato la petizione sul nostro sito (https://www.consumatori.it/nondisturbarmi/ ). Gli italiani ne hanno fin sopra i capelli di telefonate indesiderate, specie per una materia così delicata come l’energia, dove è impossibile capire al telefono se un’offerta è davvero più conveniente” conclude Dona.