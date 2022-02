Tesla richiama tutti i 53.822 veicoli con la funzione di “guida completamente autonoma”

La “guida completamente autonoma” è stata in grado di attraversare i segnali di stop dal rilascio della prima versione nell’ottobre 2020. Tesla ha deciso di disabilitare la funzione in seguito agli incontri di questo mese con la National Highway Traffic Safety Administration, che regola i veicoli a motore.

“Il Vehicle Safety Act proibisce ai produttori di vendere veicoli con difetti che pongono rischi irragionevoli per la sicurezza, comprese scelte progettuali intenzionali che non sono sicure. Se le informazioni mostrano che potrebbe esistere un rischio per la sicurezza, NHTSA agirà immediatamente”, ha affermato l’amministrazione in una dichiarazione.

Tesla disabiliterà la funzione non appena questo mese in una versione aggiornata del software “a guida autonoma completa” rilasciato su Internet, secondo un documento depositato dalla casa automobilistica. I conducenti non avranno bisogno di portare i loro veicoli per la manutenzione.

Tesla non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La funzione richiamata, chiamata “rolling stop”, consentiva ai veicoli di viaggiare attraverso incroci a tutte le direzioni fino a 5,6 mph in determinate condizioni. I conducenti hanno dovuto impostare il loro veicolo su uno stile di “guida completamente autonoma” che includeva la funzione. L’impostazione “freddo” del veicolo, l’impostazione che un utente può selezionare per guidare nel modo più conservativo delle opzioni offerte da Tesla ai conducenti, non è descritta come comprensiva della funzione. Le altre impostazioni, “media” e “assertivo”, includono la funzione.

La funzione “rolling stop” richiedeva inoltre che non fossero rilevate auto in movimento, pedoni o ciclisti rilevanti in prossimità dell’incrocio. La funzione non si attiverebbe senza una visibilità sufficiente e tutte le strade che entrano nell’incrocio devono avere un limite di velocità non superiore a 30 mph.

“Se tutte le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, solo allora il veicolo percorrerà l’intersezione con tutte le fermate a una velocità compresa tra 0,1 mph e 5,6 mph senza prima fermarsi completamente”, afferma il documento di richiamo.