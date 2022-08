TIM, Fdi: “Gestione sconsiderata, solidarietà ai lavoratori. Scongiurare 12 mila licenziamenti”

AgenPress. “La grave vertenza con i lavoratori TIM ci inquieta. Riteniamo inaccettabile che scelte sbagliate della governance ricadano sulla pelle dei lavoratori, costretti a decurtazioni e scivoli pensionistici. La nostra solidarietà ai lavoratori.

Il piano di rilancio di Tim non può ridursi a mero taglio del personale. Se lo scorporo viene considerato come operazione non appettibile dagli investori, si cambi strategia. Vanno scongiurati i 12 mila licenziamenti.”

Così i deputati Alessio Butti e Federico Mollicone, rispettivamente responsabile TLC e responsabile Innovazione di Fratelli d’Italia.