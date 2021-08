Torino. Al bioparco Serengeti è arrivato Rami, rinoceronte bianco in via di estinzione

- Advertisement -

AgenPress – Rami è un rinoceronte bianco di tre anni per una tonnellata di peso, da alcuni giorni è stato traferito al bioparco Serengeti.

Nato a Tel Aviv, Rami, appartenente ad una specie ad alto rischio di estinzione, ha trascorso l’ultimo anno allo Zoo di Zurigo, da dove è stato trasferito nell’ambito del Programma europeo di allevamento per le specie in pericolo (EEP) al fine di garantire una genetica sana.

Dopo otto ore di viaggio e 450 chilometri percorsi in una speciale box, posizionata da una gru su un camion creato apposta per il trasporto animali, Rami si sta ambientando nella sua nuova casa e presto potrà fare amicizia con John, il rinoceronte arrivato nel 2018 dalla Gran Bretagna e rimasto solo l’anno scorso, dopo la morte improvvisa del fratello Ian a causa di una malformazione cardiaca. “Con l’arrivo di Rami – commenta Valentina Isaja, direttore scientifico di Zoom – il nostro parco contribuisce alla salvaguardia di una delle specie attualmente a più alto rischio di estinzione, a causa del bracconaggio, portando a conoscenza dei visitatori la grave situazione dei rinoceronti in natura”.