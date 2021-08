Turkmenistan. Festa nazionale in onore del cane Alabai, simbolo di orgoglio del paese

- Advertisement -

AgenPet – Domenica il Turkmenistan ha celebrato la prima festa nazionale in onore della sua razza canina nativa, con il suo presidente amante dei cani che ha assegnato un premio per il miglior spettacolo durante una cerimonia nella capitale, Ashgabat.

L’Alabai, una varietà di pastore dell’Asia centrale allevata in Turkmenistan, è un simbolo dell’orgoglio nazionale nella nazione solitaria e il suo presidente autoritario, Gurbanguly Berdymukhamedov, l’anno scorso ha svelato un’enorme statua dorata della creatura in città.

Ora la razza è stata celebrata con una festa nazionale, che includeva un concorso per trovare i migliori Alabai in mostra.

Il figlio e vice del presidente, Serdar Berdymukhamedov, ha consegnato il premio a nome di suo padre durante i festeggiamenti, ha riferito Reuters, dopo che i partecipanti in costume nazionale hanno fatto sfilare i loro cani su un palco colorato.

Durante l’evento sono stati celebrati anche i cavalli di razza Akhal-Teke, un’altra icona nazionale.

I cani sono considerati parte del patrimonio nazionale del Turkmenistan e sono ampiamente utilizzati dai molti pastori tradizionali tra la sua popolazione di sei milioni di abitanti. Berdymukhamedov, 63 anni, ha scritto un libro e una poesia sul cane Alabai e nel 2017 ha regalato al presidente russo Vladimir Putin un cucciolo per il suo compleanno.

La razza grande e tozza è conosciuta come l’incubo dei lupi per la sua abilità nel proteggere pecore e capre ed è anche usata per sorvegliare le case.