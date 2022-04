Ucraina. Binetti (Udc): Raggiunto livello barbarie intollerabile

- Advertisement -

AgenPress. “A Bucha si è raggiunto un livello di barbarie intollerabile. I crimini di guerra stanno dilagando in tutta l’Ucraina. I russi, non tutti chiaramente, si stanno macchiando di un germe di morte, che non dà loro pace finché l’avversario non è stato annichilito. Tutto sa di morte che avvolge e soffoca intere città e ne ammorba l’aria che si respira. E Putin nega: è con lui molti negazionisti italiani.

- Advertisement -

Oggi c’è un orrore che si consuma sotto i nostri occhi che si proietta nel futuro. Ed è la nostra principale responsabilità: non abbiamo saputo prevenire e quindi dobbiamo curare queste ferite perché non lascino tracce che creino un rancore insanabile, aprendo la strada a nuovi conflitti”.

Lo scrive in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc e responsabile Ufficio Pari Opportunità del partito.