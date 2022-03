Ucraina. Sandra si occupa degli animali domestici lasciati dai proprietari per scappare

- Advertisement -

AgenPress – Prima che la Russia lanciasse la sua guerra contro l’Ucraina, Sandra Ishchenko gestiva un centro per la cura degli animali chiamato Dog City. Ora è un rifugio per animali domestici, per lo più cani, lasciati dai loro proprietari.

Le persone che hanno lasciato i loro animali domestici alle cure di Sandra, sperano e si aspettano che tornino a recuperare i loro animali una volta che i combattimenti cesseranno e sarà sicuro tornare.

Anastasia, una dipendente di Dog City, porta un cane spaventato nel canile